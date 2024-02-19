Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:16

Синнер обошел Медведева в обновленном рейтинге ATP

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев опустился на одну позицию в обновленном рейтинге ATP. Теннисист, который занимал третью строчку, теперь занимает четвертое место, набрав 8265 очков.

В топ-3 его место занял итальянец Янник Синнер (8270), который одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира в Роттердаме. Медведев был чемпионом турнира в Роттердаме в 2023 году и сейчас отказался от участия в нем после Открытого чемпионата Австралии, в финале которого проиграл Синнеру.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (9855), второе место занимает испанец Карлос Алькарас (9105).

На 11-е место опустился грек Стефанос Циципас (2990), занимавший 10-е место.

Рейтинг ATP, версия от 19 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855

2. Карлос Алькарас (Испания) — 9105

3 (4). Янник Синнер (Италия) — 8270

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8265

5. Андрей Рублев (Россия) — 5105

6. Александр Зверев (Германия) — 5030

7. Хольгер Руне (Дания) — 3700

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3600

9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3210

10 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3065

11 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 2990

17. Карен Хачанов (Россия) — 2010

38 (39). Роман Сафиуллин — 1080

39 (37). Аслан Карацев — 1073

64 (65). Павел Котов — 859

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Янник Синнер
11
2
Читайте также
Кокорин забил самый быстрый гол чемпионата Кипра
Тренер фигуриста Алиева недоволен журналистами на Спартакиаде
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Синнер обойдет Медведева в рейтинге ATP после победы в Роттердаме
Кафельников: «Все, чего добился Медведев, заслуженно. Но конкуренция очень жесткая, с каждым годом будет все сложнее»
Алькарас тяжело отреагировал на поражение от Харри в полуфинале турнира в Аргентине
Медведев вспомнил, какое первое впечатление на него произвел Алькарас
Алькарас не считает себя звездой тенниса: «Для меня — это Новак, Рафа, Роджер»
Медведев считает, что турниры «Большого шлема» важнее Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников: «Сампрас — закрытый, никогда не любил публичности. Агасси — веселый, озорной»

Кафельников: «После каждого матча «Кубка Кремля» были гулянки до двух ночи. Все удивлялись, как я так гуляю и выигрываю»
Новости
RSS RSS
Все новости