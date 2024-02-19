Синнер обошел Медведева в обновленном рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев опустился на одну позицию в обновленном рейтинге ATP. Теннисист, который занимал третью строчку, теперь занимает четвертое место, набрав 8265 очков.

В топ-3 его место занял итальянец Янник Синнер (8270), который одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира в Роттердаме. Медведев был чемпионом турнира в Роттердаме в 2023 году и сейчас отказался от участия в нем после Открытого чемпионата Австралии, в финале которого проиграл Синнеру.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (9855), второе место занимает испанец Карлос Алькарас (9105).

На 11-е место опустился грек Стефанос Циципас (2990), занимавший 10-е место.

Рейтинг ATP, версия от 19 февраля:

1. Новак Джокович (Сербия) — 9855

2. Карлос Алькарас (Испания) — 9105

3 (4). Янник Синнер (Италия) — 8270

4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8265

5. Андрей Рублев (Россия) — 5105

6. Александр Зверев (Германия) — 5030

7. Хольгер Руне (Дания) — 3700

8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3600

9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3210

10 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3065

11 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 2990

17. Карен Хачанов (Россия) — 2010

38 (39). Роман Сафиуллин — 1080

39 (37). Аслан Карацев — 1073

64 (65). Павел Котов — 859