Синнер обошел Медведева в обновленном рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев опустился на одну позицию в обновленном рейтинге ATP. Теннисист, который занимал третью строчку, теперь занимает четвертое место, набрав 8265 очков.
В топ-3 его место занял итальянец Янник Синнер (8270), который одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира в Роттердаме. Медведев был чемпионом турнира в Роттердаме в 2023 году и сейчас отказался от участия в нем после Открытого чемпионата Австралии, в финале которого проиграл Синнеру.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович (9855), второе место занимает испанец Карлос Алькарас (9105).
На 11-е место опустился грек Стефанос Циципас (2990), занимавший 10-е место.
Рейтинг ATP, версия от 19 февраля:
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855
2. Карлос Алькарас (Испания) — 9105
3 (4). Янник Синнер (Италия) — 8270
4 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8265
5. Андрей Рублев (Россия) — 5105
6. Александр Зверев (Германия) — 5030
7. Хольгер Руне (Дания) — 3700
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3600
9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3210
10 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3065
11 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 2990
17. Карен Хачанов (Россия) — 2010
38 (39). Роман Сафиуллин — 1080
39 (37). Аслан Карацев — 1073
64 (65). Павел Котов — 859