Бублик — Мирре Андреевой: «Ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис»

Казахстанский теннисист Александр Бублик поздравил россиянку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции-2026.

6 июня 19-летняя россиянка в финале «Ролан Гаррос» обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Мирра, ругаться я научил тебя, теперь твоя очередь научить меня играть в теннис. Поздравляю с дебютным шлемом», — написал Бублик в Telegram-канале.

Андреева впервые в карьере взяла титул турнира «Большого шлема». Кроме того, она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, выигравшей ТБШ в одиночном разряде.

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