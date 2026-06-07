Флавио Коболли из Италии и немец Александр Зверев сыграют в финале «Ролан Гаррос» — 2026 в воскресенье, 7 июня. Игра пройдет на корте имени Филиппа Шатрие в Париже (Франция). Начало — в 16.00 по московскому времени.

Флавио Коболли — Александр Зверев: прямая трансляция финала «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/2 финала Александр Зверев победил чешского теннисиста Якуба Меншика в четырех сетах — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3. Флавио Коболли вышел в финал турнира при снятии соотечественника Маттео Арнальди.

29-летний Зверев — третья ракетка мира. 24-летний Коболли занимает 14-е место в рейтинге ATP.