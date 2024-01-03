Хачанов проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге
Российский теннисист Карен Хачанов уступил финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира в Гонконге — 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа 27 минут.
В следующем круге Руусувуори сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Павел Котов (Россия).
Гонконг (Китай)
Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2
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