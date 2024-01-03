Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:24

Хачанов проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Карен Хачанов уступил финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира в Гонконге — 6:7 (2:7), 6:2, 2:6.

Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

В следующем круге Руусувуори сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия, 6) — Павел Котов (Россия).

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2

Теннис
Карен Хачанов
2
2
Читайте также
Велогонщик Роан Деннис насмерть задавил свою жену Мелиссу Хоскинс
«Лучшее начало». Овечкин открыл год победным голом против Кросби
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о ракетах для Киева
Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко уступил Руне во втором круге турнира в Брисбене

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости