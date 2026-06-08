Дарья Клепикова выполнила норматив на чемпионат Европы, выиграв 100 м баттерфляем на чемпионате России

Чемпионка мира 2025 года Дарья Клепикова одержала победу на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России в Казани.

Результат победительницы — 57,20 секунды. Благодаря этому она выполнила квалификационный норматив. Второе место заняла Александра Кузнецова (58,02), третье — Полина Малахова (58,15).

Клепикова отобралась на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Чемпионат России завершится 11 июня.