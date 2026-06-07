Колесников выиграл золото чемпионата России на дистанции 50 метров на спине

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России в Казани (23,86 секунды).

Павел Самусенко стал вторым (24,12), Мирон Лифинцев — третьим (24,43).

Алина Гайфутдинова выиграла на дистанции 50 метров на спине у женщин (27,33), Александра Курилкина и Виктория Машкина разделили серебро (28,10).

Иван Гирев стал первым на 200 м вольным стилем (1.46,41), опередив Романа Акимова (1.46,45) и Николая Колесникова (1.46,67). Милана Степанова победила в женском заплыве на 200 м вольным стилем (1.58,36). В тройке также финишировали Дарья Сурушкина (1.58,78) и Анастасия Саратова (2.00,27).

Чемпионат России завершится 11 июня.

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