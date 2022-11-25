У нас сильнейшее поколение в плавании за долгие годы. Но оно страдает от санкций

Невероятная несправедливость.

В Казани подходит к концу чемпионат России по плаванию на короткой воде. Турнир в этом году пусть и вынужденно, но повысил свой статус. Благодаря открытой заявке допустили к участию еще и ряд спортсменов из разных стран. Соревнования входят в большой проект Игр дружбы по водным видам, которые должны заменить нашим спортсменам международный сезон. И к самим пловцам не может быть никаких вопросов. Результаты последнего ЧР намного выше многих прошлых, но, что важнее, выше тех, что мы видим в бассейнах других стран. Однако даже рекорды мира и Европы в таких условиях, увы, мало что значат.

Рекорд Колесникова будет ратифицирован по общим правилам

Результаты чемпионата России этого года действительно впечатляют. Давайте еще раз осмыслим: в условиях, когда мотивация большинства лидеров неочевидна, когда они далеко не в лучшей форме, а главное — у них нет нужных спарринг-партнеров, российские пловцы выдают рекорды мира, Европы, лучшие секунды сезона. Над поиском вариантов усилить конкуренцию постоянно работают спортивные чиновники, так в Татарстан приехали делегации из Белоруссии, Монголии и даже Южной Африки. Последние в теории могли бы повысить общий уровень соревнований, ведь школа плавания в ЮАР сильная. Тем не менее реальная борьба у Климента Колесникова, Евгения Рылова и других ребят идет с главными конкурентами заочная.

«Могу ошибаться, но на моей памяти подобного не было никогда. По уровню это лучший чемпионат России в истории. Наравне с чемпионатом мира», — утверждает президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. И это общее мнение, между собой участники говорят примерно то же самое. Да что говорить, наиболее яркое подтверждение тезиса — эмоции Евгении Чикуновой. Спортсменка выигрывает очередной титул, но на ней нет лица. Минут 20 она приходила в себя, ведь от рекорда мира Чикунову отделяли считаные секунды. В зачет идут свежие чемпионаты Европы и России, но нашей девушке этого мало, ведь потенциал — доказать, что мы сильнейшие на планете. Посмотрите на Колесникова. То с какой легкостью Климент забирает очередной рекорд мира, выглядит жирным намеком для FINA. Благо хоть отказывать россиянину в праве на верификацию рекорда в организации не станут.

Климент Колесников. russwimming.ru

Текущие рекорды — это не максимум для этой сборной

Насколько в целом практика сравнения результатов с разных турниров легитимна — вопрос дискуссионный. Все-таки очная борьба на соседних дорожках — особая история, поэтому та же Мария Каменева с рекордом Европы напрямую говорит о том, что она лучшей на континенте не стала. «На этом чемпионате российские спортсмены показали, что нам не важно, где и как плыть. Мы показываем мировой уровень, а победа это или нет, смотря кто как оценивает», — заявила Мария. Всего у нее было четыре личных рекорда, а у всей сборной суммарно больше 20. При этом Каменева говорит, что ничего в своей работе принципиально не меняла и на свой максимум еще не вышла. «Не ожидала от себя и такого результата. Но спустя сутки приходит осознание того, на что я способна. До конца не верю в свои силы», — добавила она.

Важная черта нашей сборной — максимализм и заряженность на результат. Единственный из когорты наших суперзвезд, кто пока еще не впечатляет, — это Рылов. Конечно, короткая вода не стихия Евгения, но от двукратного олимпионика всегда ждешь чудес. А их пока берет на себя Колесников. Пять золотых наград из пяти возможных, два рекорда страны, рекорд Европы и мира. Причем сам Климент ставит себе за соревнования только четверку с плюсом. Для него сами по себе медали уже мало что значат, иначе как объяснить то, что он их спокойно раздает волонтерам? Понятно желание сделать приятное юным помощникам, однако определенные выводы об отношении Колесникова к этому старту сделать позволяет. Чемпионат России по плаванию в Казани — это уже некая константа. Чаще, чем в столице Татарстана, этот турнир проводился разве что в Москве. Поэтому постепенно все переходит в обыденность и рутину.

Евгения Чикунова. russwimming.ru

Лучшие годы золотого поколения проходят в изоляции от мира

Конечно, для самого города плавание, как и в целом водные виды, пожалуй, главный вид спорта. Долгие годы Казань была центром притяжения для водного мира во всей Восточной Европе как минимум. Каждый год по крупному турниру, и этот не должен был стать исключением. Изначально на 2022-й в планах стоял чемпионат мира по плаванию на короткой воде. По понятным причинам его перенесли в Австралию, а в Казани, чтобы компенсировать потерю как для себя, так и для спортсменов, проводят на основе внутренних стартов Игры Дружбы. С точки зрения организации — вопросов ноль. Низкий поклон спортсменам, которые находят в себе мотивацию продолжать тренироваться. Но вот надежды на светлое будущее у них все меньше. Колесников накануне вынужден был признать, что не верит в допуск россиян на Олимпиаду в Париже. А значит, как минимум до 2028 года останется только с серебром Игр.

И все же у Колесникова была хотя бы одна Олимпиада и две медали с нее. А вот, к примеру, наш лидер в «комплексе» Илья Бородин пропустил Токио-2020 из-за ковида. Молодой талант в дисциплине, где у нас успехов не было со времен СССР. Казалось бы, впереди вся карьера, но, возможно, на самом главном старте его не будет как минимум до 2028 года! Благо возраст еще будет позволять бороться за лучшие секунды, Илья к Лос-Анджелесу отметит свой 25-й день рождения. Колесников — 28-й, Каменева — 29-й. И все же именно к Парижу по всем физиологическим показателям наше золотое поколение должно выйти на свой пик. А прямо сейчас выдавать мировые рекорды на этапах мировой серии.

Колесников отметил, что как минимум специализированный паблик «ВКонтакте» его с успехом на ЧР поздравит. Однако потенциал звезды Климента должен быть явно выше того, где Климент есть сейчас. И не надо говорить, что вина на журналистах. Это ведь другой вариант вечного философского вопроса о курице и яйце. Пресса не может писать о том, что не читает аудитория. В то же время аудитория редко заинтересуется тем, о чем не пишут. И если хоть объективную реальность, в которой мы все оказались, никто сейчас не в состоянии изменить, то вот помочь сделать плавание важным и нужным — вполне в наших силах. У нас на руках ограненные бриллианты, и важнее всего пронести их через эту полосу препятствий, не растеряв все по пути.