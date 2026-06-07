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Плавание

7 июня, 19:18

Пригода стал чемпионом России на дистанции 50 метров брассом

Руслан Минаев

Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода стал победителем на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

Время чемпиона — 26,85 секунды. Второе место занял Иван Кожакин (26,86), третье — Данил Семьянинов (27,05).

У женщин чемпионкой страны стала Ралина Гилязова (30,34). Серебро завоевала Юлия Ефимова (30,55), бронза — у Ники Годун (31,11). Четвертую строчку с Софьей Ануфриевой поделила Евгения Чикунова (31,23).

Чемпионат России завершится 11 июня.

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Плавание
Кирилл Пригода
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