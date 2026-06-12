Корнев подвел итоги своего выступления на чемпионате России

Чемпион мира по плаванию Егор Корнев оценил свое выступление на первенстве России.

22-летний спортсмен пять раз обновил рекорды страны на соревновании в Казани — по два раза на дистанции 50 и 100 м вольным стилем и на дистанции 50 м баттерфляем.

«Поставлю себе пять. Я немного притомился. Мне бы один день побыть в тишине, и я буду готов дальше продолжать», — приводит слова Корнева ТАСС.

Чемпионат России по плаванию состоялся в Казани. Он проходил с 6 по 11 июня.

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