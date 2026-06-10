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Плавание

Сегодня, 17:54

Корнев установил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Руслан Минаев

Пловец Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате страны, который проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве он показал результат 46,99 секунды, до него рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).

9 июня Корнев второй раз за два дня обновил рекорд страны на чемпионате России. В финальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 21,06 секунды на дистанции 50 м вольным стилем. 8 июня в 1/2 финала в той же дисциплине он финишировал с временем 21,12 секунды.

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Плавание
Егор Корнев
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