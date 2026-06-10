Корнев установил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

Пловец Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате страны, который проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве он показал результат 46,99 секунды, до него рекорд страны принадлежал Клименту Колесникову (47,11).

9 июня Корнев второй раз за два дня обновил рекорд страны на чемпионате России. В финальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 21,06 секунды на дистанции 50 м вольным стилем. 8 июня в 1/2 финала в той же дисциплине он финишировал с временем 21,12 секунды.