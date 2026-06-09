Чернышенко: «Российские юниоры могут соревноваться на мировой арене с флагом в 24 олимпийских видах спорта»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российским юниорам разрешили выступать с национальным флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта.

«Сегодня наши юниоры могут равноправно: с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта», — приводит РИА «Новости» слова Чернышенко.

В частности, это распространяется на турниры по спортивной и художественной гимнастике, фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу, софтболу, керлингу, дзюдо, спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, водному поло, ски-альпинизму.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max