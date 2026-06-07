Ефимова: «Думала, что скоро будет последний старт, а теперь отобралась на чемпионат Европы»

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова задумывалась о завершении карьеры, а в воскресенье отобралась на чемпионат Европы.

34-летняя россиянка выполнила квалификационный норматив на дистанции 50 м брассом на чемпионате страны в Казани.

«Есть давление от того, что мне нужно заканчивать. Мне хотелось бы больше поддержки, но с этим мы разберемся, если я останусь дальше плавать. Я эмоциональный человек, но быстро остываю, каждый раз заканчиваю, потом все равно продолжаю плавать. Думала, что скоро будет последний старт, а теперь отобралась на чемпионат Европы», — сказала Ефимова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Ефимова дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером Олимпиад. Спортсменка является семикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой мира.