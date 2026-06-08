Россия может принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 или 2033 году

Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 году. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин.

«В 2031 и 2033 годах чемпионат мира — это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией», — цитирует Мазепина ТАСС.

Глава ФВВСР добавил, что международная федерация рассматривает возможность обсуждения проведения турнира и уже получает предложения по организации крупных соревнований в России. По его словам, обсуждаются варианты с Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, тогда как ряд других городов не располагают необходимой инфраструктурой.

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