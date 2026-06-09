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Плавание

Сегодня, 18:40

Чикунова выиграла чемпионат России на 200 м брассом в восьмой раз подряд

Руслан Минаев

Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров брассом, выполнив квалификационный норматив на европейское первенство. Турнир проходит в Казани.

В финале Чикунова показала результат 2 минуты 20,59 секунды. Она победила на национальном первенстве на этой дистанции в восьмой раз подряд.

Чикуновой 21 год, в 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира — 2025 на этой дистанции.

Чемпионат России в Казани завершится 11 июня. Соревнование является вторым отборочным турниром чемпионата Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

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Евгения Чикунова
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