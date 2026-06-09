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Плавание

Сегодня, 17:55

Пригода победил на дистанции 200 м брассом на чемпионате России

Руслан Минаев

Двукратный чемпион мира Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 200 м брассом на чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани.

Призеры также выполнили норматив чемпионата Европы. Второе место занял Александр Жигалов (2.09,60), третье — Даниил Писецкий (2.09,83). Результат Пригоды составил 2 минуты 8,30 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

На дистанции 100 м баттерфляем победу одержал Роман Шевляков с результатом 51,15 секунды, он также выполнил норматив для чемпионата Европы. Вторым стал Михаил Антипов (51,24), третьим — Андрей Минаков (51,37).

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Плавание
Кирилл Пригода
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