Олимпийский чемпион Рылов завершил карьеру заплывом в Казани
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов провел последний заплыв и завершил карьеру.
Заплыв 29-летнего спортсмена состоялся после торжественной церемонии открытия чемпионата России (6 — 11 июня) в Казани, информирует ТАСС.
Рылов завоевал две золотые медали на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году на дистанциях 100 и 200 метров. Пловец — двукратный чемпион мира и трехкратный победитель ЧМ на короткой воде.
Источник: ТАСС
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