Корнев установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем

Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинальном заплыве чемпионата страны. Соревнования проходят в Казани.

Спортсмен показал результат 22,59 секунды. Он превзошел достижение Олега Костина (22,66 секунды).

Ранее в среду Корнев улучшил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. В течение двух предыдущих дней пловец устанавливал рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.

Корневу 22 года. На чемпионате мира-2025 он стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 м и серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.