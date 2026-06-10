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Плавание

Сегодня, 18:27

Корнев установил рекорд России на дистанции 50 м баттерфляем

Руслан Минаев

Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинальном заплыве чемпионата страны. Соревнования проходят в Казани.

Спортсмен показал результат 22,59 секунды. Он превзошел достижение Олега Костина (22,66 секунды).

Ранее в среду Корнев улучшил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем. В течение двух предыдущих дней пловец устанавливал рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.

Корневу 22 года. На чемпионате мира-2025 он стал победителем комбинированной эстафеты 4x100 м и серебряным призером в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем.

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Плавание
Егор Корнев
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Корнев установил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем
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