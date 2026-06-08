Бородин, Суркова и Гайфутдинова отобрались на чемпионат Европы

Илья Бородин стал победителем на дистанции 200 м комплексным плаванием на чемпионате России в Казани.

Он показал результат 1 минута 57,24 секунды. Второе место занял Алексей Сударев (1.59,01), третье — Максим Ступин (1.59,79).

У женщин на дистанции 50 м вольным стилем победу одержала Арина Суркова (24,66). Второй стала Алина Гайфутдинова (24,68), третьей — Александра Курилкина (24,83).

По итогам заплывов Бородин, Суркова и Гайфутдинова отобрались на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.

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