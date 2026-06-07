Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы

Призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова выполнила норматив для участия в чемпионате Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом.

На чемпионате России спортсменка стала второй, показав результат 30,55 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа.

34-летняя Ефимова дважды становилась серебряным и один раз — бронзовым призером Олимпийских игр. Также она является семикратной чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой мира.

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