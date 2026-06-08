Лукашенко и глава ФВВСР Мазепин обсудили сотрудничество в спорте

Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин рассказал о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Встреча была проведена в начале июня.

«Мы в последние годы, как Россия, так и Белоруссия, находились в дискриминационном статусе, выступали без флага и без гимна. Мы, как Федерация водных видов спорта России, убедили Международную федерацию водных видов спорта в том, чтобы мы вернулись на международную арену без всяких ограничений. Это коснулось в том числе пловцов из Белоруссии. Поэтому мы вместе с президентом Белоруссии обсуждали развитие плавания как в России, так и в Белоруссии. И как мы можем друг другу помогать, для того чтобы стать сильнее и выступать на международной арене», — цитирует ТАСС Мазепина.

Председатель ФВВСР отметил, что белорусские спортсмены приглашены на чемпионат России по плаванию, который пройдет летом.

По словам Мазепина, Лукашенко уделяет много внимания спорту и внимательно следит за повесткой.

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