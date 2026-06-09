Пловец Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России
Пловец Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд страны на чемпионате России.
В финальном заплыве на ЧР в Казани 22-летний спортсмен показал результат 21,06 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем. 8 июня в 1/2 финала в той же дисциплине он финишировал со временем 21,12 секунды.
Предыдущим рекордсменом страны был Владимир Морозов. Его достижение (21,27 секунды) держалось с 2019 года.
Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня. Это второй отборочный турнир на первенство Европы по водным видам спорта, которое состоится в Париже с 31 июля по 16 августа.
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