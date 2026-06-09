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Плавание

Сегодня, 17:55

Пловец Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд России

Сергей Филин

Пловец Егор Корнев второй раз за два дня обновил рекорд страны на чемпионате России.

В финальном заплыве на ЧР в Казани 22-летний спортсмен показал результат 21,06 секунды на дистанции 50 метров вольным стилем. 8 июня в 1/2 финала в той же дисциплине он финишировал со временем 21,12 секунды.

Предыдущим рекордсменом страны был Владимир Морозов. Его достижение (21,27 секунды) держалось с 2019 года.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 6 по 11 июня. Это второй отборочный турнир на первенство Европы по водным видам спорта, которое состоится в Париже с 31 июля по 16 августа.

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Плавание
Егор Корнев
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