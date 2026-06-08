Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

8 июня, 17:47

Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем

Руслан Минаев

Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате страны. Турнир проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 21,12 секунды, превзойдя предыдущее достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.

Чемпионат России завершится 11 июня.

Корнев является чемпионом мира-2024 на короткой воде в эстафете. На его счету также два серебра чемпионата мира-2025 в эстафете.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Егор Корнев
Читайте также
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лукашенко и глава ФВВСР Мазепин обсудили сотрудничество в спорте

Бородин, Суркова и Гайфутдинова отобрались на чемпионат Европы
Новости
RSS RSS
Все новости