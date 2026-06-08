Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем

Пловец Егор Корнев установил новый рекорд России на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате страны. Турнир проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве 22-летний спортсмен показал результат 21,12 секунды, превзойдя предыдущее достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.

Чемпионат России завершится 11 июня.

Корнев является чемпионом мира-2024 на короткой воде в эстафете. На его счету также два серебра чемпионата мира-2025 в эстафете.