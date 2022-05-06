6 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Динамо» на «Солидарность Самара Арене». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, транслировать ее будут matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира — в 17.55 мск. Команды занимают в турнирной таблице седьмое и второе места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Динамо» можно поставить за 2.15, это примерно 46% вероятности. Котировка на успех хозяев — 3.40 (29%), коэффициент на ничью — 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Крылья Советов» не проиграют, можно поставить за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола в матчах «Динамо» редкий гость, случался всего в трех из десяти последних матчей. Коэффициент на ТМ 2.5 — 1.87, обратный исход доступен за 2.00.

Только в четырех из десяти последних игр с участием москвичей забили обе команды. Котировка на обмен голами — 2.00, на обратный исход можно поставить за 1.82.

Пенальти в игре оценен за 2.35, удаление — за 2.95. Коэффициент на оба события одновременно — 5.50.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.40;

• 0:1 - за 7.10;

• 1:2 - за 8.50.