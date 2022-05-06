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Сегодня, 15:15

«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 6 мая 2022 года
Артем Белинин
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Фото ФК «Динамо».

6 мая 2022 года в матче 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Динамо» на «Солидарность Самара Арене». Игра начнется в 18.00 по московскому времени, транслировать ее будут matchtv.ru и «Матч! Премьер». Старт эфира в 17.55 мск. Команды занимают в турнирной таблице седьмое и второе места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
06 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. На победу «Динамо» можно поставить за 2.15, это примерно 46% вероятности. Котировка на успех хозяев 3.40 (29%), коэффициент на ничью 3.60 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 3600 рублей.

На то, что «Крылья Советов» не проиграют, можно поставить за 1.75.

Тотал больше 2.5 гола в матчах «Динамо» редкий гость, случался всего в трех из десяти последних матчей. Коэффициент на ТМ 2.5 — 1.87, обратный исход доступен за 2.00.

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Только в четырех из десяти последних игр с участием москвичей забили обе команды. Котировка на обмен голами — 2.00, на обратный исход можно поставить за 1.82.

Пенальти в игре оценен за 2.35, удаление — за 2.95. Коэффициент на оба события одновременно — 5.50.

Три наиболее вероятных результата выглядят так:

• 1:1 - за 6.40;

• 0:1 - за 7.10;

• 1:2 - за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 6 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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