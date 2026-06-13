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Катар — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

Прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026 Катар — Швейцария 13 июня 2026 года
Гранит Джака.
Фото Global Look Press

13 июня на чемпионате мира по футболу в группе B сыграют Катар и Швейцария. Встреча пройдет на арене «Левайс» в американской Санта-Кларе и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Хосе Санчес Мартинес из Гондураса — главный арбитр матча.

Чемпионат мира. Группа B.
13 июня, 22:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Катар
1:1
Швейцария

Швейцария — безоговорочный фаворит встречи. На ее победу букмекеры предлагают ставить с коэффициентом 1.20, вероятность этого исхода — примерно 80%. Ничья котируется за 7.20 (13%), триумф Катара — за 15.0 (7%).

Прогноз и ставка Константина Генича на матч ЧМ-2026 Катар — Швейцария

«В группе B сборная Швейцарии, которая является фаворитом квартета с Канадой, Катаром и Боснией, сыграет в первом матче с Катаром. Да, Катар — команда техничная, легкая, подвижная, хорошо работают футболисты с мячом, но это на своем уровне. А вот на уровне чуть сложнее Катар уже видится командой не самой серьезной и не самой сильной. Я смотрел игру Швейцарии с Австралией. Да, швейцарцы сыграли вничью 1:1, но в первом тайме просто подавляющее преимущество было у них, вообще без каких-либо «но». Ндой забил хороший гол, и еще несколько моментов у швейцарцев очень хороших были.

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Мне кажется, вот такая команда, как Катар, очень удобна для Швейцарии. Швейцарцы под руководством Якина уже не первый год играют в понятный, сбалансированный футбол. И здесь свой статус фаворита надо, безусловно, подтверждать и побеждать в первой игре.

Я думаю, что минимум 2-3 гола Швейцария должна забить. Мой первый прогноз на этот матч «мультиколичество голов Швейцарии 2-3». Не надо все силы сразу же там израсходовать и бежать забивать четыре или пять, но два Швейцария точно должна забить, это минимум, может быть, забьет три. И я бы рассмотрел победу сборной Швейцарии с форой (-1.5). Мне кажется, тут проблем у команды Якина быть не должно. Катар просто не тот соперник, которого Швейцария должна опасаться», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Рекомендуемая ставка: на 2-3 гола Швейцарии коэффициент — 1.95, на Ф2(-1.5) — 1.65.

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