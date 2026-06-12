Канада — Босния и Герцеговина: прогноз Константина Генича на матч ЧМ-2026

12 июня принимающая чемпионат мира по футболу сборная Канады сыграет с Боснией и Герцеговиной. Встреча группы B пройдет в Торонто на арене «БМО Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главный арбитр — аргентинец Факундо Тельо.

Чемпионат мира. Группа B.

12 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

Букмекеры отдают предпочтение Канаде. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность этого исхода — примерно 53%. Ничья котируется за 3.55 (27%), успех Боснии — за 4.90 (20%).

Прогноз и ставка Константина Генича на матч ЧМ-2026 Канада — Босния и Герцеговина

«Если вспоминать прошлый большой турнир, когда канадцы участвовали в Катаре, это очень резкая команда, играет в максимально современный футбол, быстро доставляет мяч на чужую половину поля. У Канады есть бегунки, тот же Бьюкенен из «Вильярреала», есть и другие исполнители, которых сейчас сразу не вспомню. Скорость, скорость и еще раз скорость — фишка Канады.

Босния и Герцеговина — что о ней скажешь? Здесь ей тяжеловато будет подстроиться. Плюс канадцы играют дома, под давлением таким боснийцам будет нелегко. В Канаде болеть умеют, пусть и не в первую очередь за футбол.

Хозяева, конечно, постараются хорошо, во-первых, начать, очень агрессивно, и постараться забить еще в первом тайме, чтобы дальше уже заставить Боснию где-то внутренние резервы и ресурсы доставать, чтобы этот матч не проиграть.

Я думаю, что у Канады есть очень хорошие шансы в этой встрече одержать победу и тем самым сделать серьезный шаг на пути к плей-офф чемпионата мира. Для этого канадцам надо в первом тайме сборную Боснии и Герцеговины огорчить. Да, у балканцев тоже крепкая команда, с интересными исполнителями, достаточно опытными исполнителями, но есть и молодые. Но тот темп, который может предложить Канада, не факт, что Босния выдержит. Мой прогноз — Канада забьет в первом тайме», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Рекомендуемая ставка: гол Канады в первом тайме можно взять за 1.87.