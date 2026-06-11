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Сегодня, 20:05

Мексика — ЮАР: хозяева с восьмой попытки выиграют матч открытия ЧМ

Прогноз на матч ЧМ-2026 Мексика — ЮАР 11 июня 2026 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок

11 июня в Мехико стартует долгожданный XXIII чемпионат мира по футболу. В матче открытия турнира на стадионе «Ацтека» сойдутся сборные Мексики и ЮАР. Игра начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром назначен бразилец Вилтон Сампайо.

Чемпионат мира. Группа A.
11 июня, 22:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
ЮАР

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам чемпионата мира. На победу сборной Мексики можно поставить с коэффициентом 1.42, вероятность этого исхода — порядка 68%. Ничья доступна за 4.60 (21%), успех ЮАР — за 9.00 (11%).

На то, что африканцы сдержат соперника под натиском переполненных трибун (Х2), котировка — 2.95.

Аналитики считают, что матч не будет результативным, хотя в пяти последних играх с участием Мексики был пробит «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.72.

Будет ли победа хозяев крупной? Выигрыш с форой (-1.5) идет в линии за 2.30. Если же гости не уступят с разницей более одного мяча, сыграет пари за 1.63.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.50, «обе забьют — нет» — за 1.55.

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Прогноз и ставка на матч ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

Мексика в восьмой раз сыграет в матче открытия ЧМ, но при этом имеет удручающую статистику таких встреч — пять поражений и две ничьи. На домашнем турнире и при поддержке своих трибун команде пора улучшить статистику. Тем более соперник достался, будем честны, для этого подходящий. Сборная ЮАР в целом слабее мексиканцев, да еще в последние месяцы не впечатляла футболом и результатами: выиграла лишь один из семи матчей (3:2 с Зимбабве).

Рекомендуемая ставка: победа Мексики и ИТБ1 (1.5) за 1.75.

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