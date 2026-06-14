«В первой игре на ЧМ-2026 я не верю в «Оранжевых». Прогноз на матч Нидерланды — Япония

Известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборные Нидерландов и Японии встретятся в Далласе 14 июня в 23.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа F.

14 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

В какой форме Нидерланды

«Оранжевые» без поражений прошли квалификацию к ЧМ и вышли с первого места из группы с Мальтой (8:0 и 4:0), Финляндией (2:0 и 4:0), Польшей (1:1, 1:1) и Литвой (3:2 и 4:0). После успешного отбора Нидерланды провели контрольные встречи с Норвегией (2:1), Эквадором (1:1), Алжиром (0:1) и Узбекистаном (2:1). Поражение от североафриканской сборной стало единственным за последние 12 матчей.

Практически все голландцы в окончательном составе на мундиаль представляют топ-клубы Старого Света. Настоящим столпом обороны станет капитан Вирджил ван Дейк. Латераль Дензел Дюмфрис будет нагнетать опасность по флангу. В полузащите Френки де Йонг отвечает за контроль мяча, Райан Гравенберх — за продвижение. Дополнительную угрозу будет создавать Тиджани Рейндерс. Завершать атаки призваны автор дубля в ворота узбекистанцев Коди Гакпо и разыгравшийся под конец сезона в «Роме» Дониелл Мален, а еще опытный Мемфис Депай, который уже два года выступает за бразильский «Коринтианс».

На ЧМ-2026 из-за травм не сыграют защитник Юрриен Тимбер и самый креативный игрок нынешней голландской сборной Хави Симонс.

В какой форме Япония

«Самураи» практически безупречно прошли отборочный цикл и в заключительном раунде уверенно опередили Австралию и Саудовскую Аравию. Перед стартом мундиаля Япония одержала шесть побед подряд над Бразилией (3:2), Ганой (2:0), Боливией (3:0), Шотландией (1:0), Англией (1:0) и Исландией (1:0). Сначала дважды на ноль сыграл Томоки Хаякава из «Касимы Антлерс», а три предыдущие игры засушил Зион Судзуки. Именно кипер «Пармы» считается основным вратарем своей сборной.

Отличная дисциплина и организованность остаются важной особенностью команды Хадзимэ Мориясу. Футболисты из Страны восходящего солнца проявляют самоотверженность и активно прессингуют, лишая соперника свободных зон.

Перед стартом ЧМ-2026 японцы лишились двух лидеров атаки — Каору Митомы из «Брайтона» и Такуми Минамино из «Монако». Больше ответственности ляжет на полузащитника «Реал Сосьедад» Такефусу Кубо. Одноклубник Арсена Захаряна способен изменить ход матча за счет высочайшего индивидуального мастерства. В центре поля капитан Ватару Эндо выполняет огромный объем черновой работы, а надежность обороне придают защитники «Аякса» Ко Итакура и Такехиро Томиясу.

Нидерланды — Япония: статистика личных встреч

Голландцы обыграли японцев на групповом этапе ЧМ-2010 (1:0), а еще не уступили им в товарищеских матчах (3:0 — в 2009-м и 2:2 — в 2013-м).

Прогноз Романа Нагучева на матч Нидерланды — Япония 14 июня

«Голландцы проиграли перед чемпионатом мира сборной Алжира, но одолели Узбекистан. Японцы сами по себе достаточно сильны и побеждали, например, Англию и Германию. Думаю, в этом матче Нидерланды если и выиграют, то это вряд ли произойдет с крупным счетом. Вообще, в первой игре на ЧМ-2026 я не верю в «Оранжевых», да еще и против такого сложного соперника. Мне кажется, можно взять ставку на то, что Япония не проиграет и обе забьют, или даже более рисковый вариант — на победу «самураев», — заявил Нагучев.

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