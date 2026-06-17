Англия — Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026

17 июня состоится один из самых интригующих матчей первого тура группового этапа ЧМ-2026 — сборная Англии сыграет с Хорватией. Встреча состоится в Арлингтоне на «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум», стартовый свисток француза Клемана Тюрпена прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира. Группа L.

17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)

Англия — фаворит матча, считают букмекеры. На победу «Трех львов» можно поставить за 1.72, вероятность этого исхода — примерно 55%. Успех Хорватии доступен за 5.10 (19%), ничья — за 3.70 (26%).

Прогноз и ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 Англия — Хорватия

«Англичане последние годы очень сильно прибавили. По составу у них все хорошо: сильные футболисты, хорошие исполнители, есть лидер — Харри Кейн. Это бомбардир, который, думаю, должен проявить себя на этом чемпионате. Он в таких матчах всегда опасен, и если у него будут моменты, то Англия свои голы найдет.

Но Хорватия — это тоже очень крепкая сборная. Мы знаем, что с хорватами всем тяжело играть: они много не пропускают, у них хорошая оборона, команда сбалансированная и умеет терпеть. Поэтому я не думаю, что Англия выйдет и спокойно их обыграет. Это будет тяжелый матч, где все может решить один момент.

По составу Англия, наверное, выглядит чуть сильнее и глубже. Но сказать, что она прямо сильно превосходит Хорватию по мастерству, нельзя. У хорватов тоже очень приличная сборная, многие играют в топовых клубах, поэтому это две примерно равные команды. Просто мне кажется, что в этом матче англичанам может чуть больше повезти.

Я, если честно, буду переживать за хорватов и очень хочу, чтобы они выиграли. Но если смотреть по игре и составу, Англия все-таки выглядит небольшим фаворитом. Думаю, англичане в тяжелом матче могут превзойти хорватов — 1:0 или 2:1», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Англии 1:0 — за 6.00, победа Англии 2:1 — за 8.50.