14 июня на ЧМ-2026 состоится первый матч с участием одного из фаворитов турнира — сборная Бразилии сыграет с командой Марокко. Встреча пройдет на арене «Мидоулэндс» в американском Ист-Ратерфорде и начнется в 1.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Славко Винчич из Словении.

Чемпионат мира. Группа C.

14 июня, 01:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Бразилия — фаворит матча, по мнению букмекеров. На победу пентакампеонов можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность этого исхода — примерно 57%. Ничья доступна в линии за 3.80 (26%), успех Марокко — за 5.80 (17%).

Прогноз и ставка Павла Яковлева на матч ЧМ-2026 Бразилия — Марокко

«Нас ждет огненный матч, потому что обе команды максимально претендуют на выход с первого места. В этой группе есть и Шотландия, и Гаити. Думаю, в этом матче будет решаться одна из основных путевок и дальнейшая стадия — с какими командами эти сборные встретятся дальше.

Обе команды достаточно уверенно играют в атаке. Очень много классных исполнителей. Бразилию даже называть не стоит, но у Марокко есть Браим Диас.

Первым прогнозом будет тотал больше 3,5 удара в створ в первом тайме. Бразильцы в последних трех товарищеских играх пробивали этот тотал уверенно. Марокко играло с Норвегией и тоже уверенно пробило этот тотал в первом тайме.

Вторым прогнозом будет индивидуальный тотал больше двух желтых карточек от сборной Марокко. Все-таки Бразилия любит возиться с мячом, имея в составе Винисиуса и Рафинью, которые очень здорово играют один в один. Марокканцам будет тяжело, поэтому они будут зарабатывать желтые карточки», — заявил экс-нападающий «Спартака» Павел Яковлев для «Рейтинга Букмекеров».

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 удара в створ в первом тайме за 1.88 или ИТБ2 (2) желтые карточки за 2.11.