Ставки
Новости
Уведомления
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Ирак — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026

Прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 Ирак — Норвегия 17 июня 2026 года
Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

17 июня в матче группы I ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет с командой Ирака. Встреча пройдет в американском Фоксборо на стадионе «Джилетт» и начнется в 1.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главный арбитр — Пьер Ачо из Габона.

Чемпионат мира. Группа I.
17 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Ирак
1:4
Норвегия

Норвегия — безусловный фаворит матча. На ее победу букмекерские компании предлагают коэффициент 1.23, вероятность этого исхода — примерно 79%. Ничья котируется за 7.00 (14%), триумф Ирака — за 14.0 (7%).

Прогноз и ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 Ирак — Норвегия

«Здесь, конечно, явный фаворит — Норвегия. Все-таки надо понимать, что атаке норвежцев оборона Ирака, наверное, никак не сможет нормально противостоять. У Норвегии есть Холанн — это забивная машина, плюс в целом сборная очень хорошая, крепкая, с сильной группой впереди. Ирак — неплохая команда, может побиться, но против такой Норвегии шансов у них немного.

Думаю, норвежцы будут контролировать игру с первых минут. Они должны забрать мяч, давить, создавать моменты и держать оборону Ирака в напряжении. До первого гола соперник еще может терпеть, но если Норвегия забьет быстро, дальше Ираку будет тяжело. У норвежцев слишком много качества впереди.

Стивен Морейра.Клиент Polymarket выиграл почти 5 млн долларов на ничьей Испании и Кабо-Верде

Мне кажется, счет может быть крупным. Норвегия способна забить 3-4 мяча, потому что у них есть Холанн, который в таком матче вполне может сделать дубль, хет-трик, а может и больше. Если у него пойдет игра, остановить его будет практически невозможно. Ирак, конечно, будет стараться, цепляться, но этого мало против такой атаки.

Для меня здесь все понятно. Норвегия сильнее по составу, атакующему потенциалу и уровню исполнителей. Не вижу, за счет чего Ирак сможет выдержать такое давление весь матч. Думаю, норвежцы должны уверенно забирать эту игру и побеждать крупно», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Норвегии с форой (-2.5) за 2.70.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Время вышло, Дзюба оказался никому не нужен и не нашел себе новый клуб. Пора завершать карьеру?
Алькарас жаждет титула, Бублик «переобулся». Чего ждать от Кубка Лэйвера-2026?
«Разнимал Радулова и Григоренко — в итоге сам оказался с разбитым носом». Большое интервью Жаркова
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Венгеровский
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Сенегал: прогноз Александра Мостового на матч ЧМ-2026

Франция — Сенегал: прогноз Джо Коула на матч ЧМ-2026