Ирак — Норвегия: прогноз Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026

17 июня в матче группы I ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет с командой Ирака. Встреча пройдет в американском Фоксборо на стадионе «Джилетт» и начнется в 1.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главный арбитр — Пьер Ачо из Габона.

Чемпионат мира. Группа I.

17 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Норвегия — безусловный фаворит матча. На ее победу букмекерские компании предлагают коэффициент 1.23, вероятность этого исхода — примерно 79%. Ничья котируется за 7.00 (14%), триумф Ирака — за 14.0 (7%).

Прогноз и ставка Романа Павлюченко на матч ЧМ-2026 Ирак — Норвегия

«Здесь, конечно, явный фаворит — Норвегия. Все-таки надо понимать, что атаке норвежцев оборона Ирака, наверное, никак не сможет нормально противостоять. У Норвегии есть Холанн — это забивная машина, плюс в целом сборная очень хорошая, крепкая, с сильной группой впереди. Ирак — неплохая команда, может побиться, но против такой Норвегии шансов у них немного.

Думаю, норвежцы будут контролировать игру с первых минут. Они должны забрать мяч, давить, создавать моменты и держать оборону Ирака в напряжении. До первого гола соперник еще может терпеть, но если Норвегия забьет быстро, дальше Ираку будет тяжело. У норвежцев слишком много качества впереди.

Мне кажется, счет может быть крупным. Норвегия способна забить 3-4 мяча, потому что у них есть Холанн, который в таком матче вполне может сделать дубль, хет-трик, а может и больше. Если у него пойдет игра, остановить его будет практически невозможно. Ирак, конечно, будет стараться, цепляться, но этого мало против такой атаки.

Для меня здесь все понятно. Норвегия сильнее по составу, атакующему потенциалу и уровню исполнителей. Не вижу, за счет чего Ирак сможет выдержать такое давление весь матч. Думаю, норвежцы должны уверенно забирать эту игру и побеждать крупно», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».

Рекомендуемая ставка: победа Норвегии с форой (-2.5) за 2.70.