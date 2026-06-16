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16 июня, 17:50

Франция — Сенегал: прогноз Джо Коула на матч ЧМ-2026

Прогноз Джо Коула на матч ЧМ-2026 Франция — Сенегал 16 июня 2026 года
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

16 июня один из главных фаворитов ЧМ-2026 сборная Франции в первом туре группового этапа сыграет с командой Сенегала. Встреча квартета I состоится на арене «Мидоулэндс» в Ист-Рутерфорде и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Главный арбитр — иранец Алиреза Фагани.

Чемпионат мира. Группа I.
16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
3:1
Сенегал

Франция — фаворит встречи. На победу вице-чемпионов мира можно поставить с коэффициентом 1.45, вероятность этого исхода — приблизительно 65%. Успех Сенегала котируется за 7.30 (13%), ничья — за 4.40 (22%).

Прогноз и ставка Джо Коула на матч ЧМ-2026 Франция — Сенегал

«Для Франции это непростой первый матч. Та игра в 2002 году была настоящей классикой чемпионата мира. Однако Франция входит в число фаворитов турнира и сейчас занимает первое место в рейтинге ФИФА. Результаты товарищеских матчей в этом году были неоднозначными: в марте они обыграли Бразилию и Колумбию, но в прошлом месяце проиграли Кот-д'Ивуару, после чего завершили подготовку победой над Северной Ирландией. В атаке у них столько талантливых игроков, что я ставлю на победу Франции в первом матче и на то, что они не пропустят», — заявил Джо Коул для Paddy Power.

Рекомендуемая ставка: сухая победа Франции за 2.20.

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