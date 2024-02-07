Конькобежка Граф поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Сочи

Бывшая конькобежка Ольга Граф рассказала, что сохранила комбинезон, в котором завоевала первую для России олимпийскую медаль на Играх в Сочи.

«Воспоминаний с сочинской Олимпиады немало, в том числе и каверзных. Одно расстегивание комбинезона чего стоит — не забыть, не стереть. Потом были невероятные эмоции, невероятная, дикая популярность, потому что я открыла медальный зачет, — я не могла даже выйти на улицу. Слезы болельщиков, слезы людей, такая искренность, флаг, который я несла. Эти эмоции, конечно, хочется еще и еще испытывать», — приводит ТАСС слова Граф.

Сразу после завоевания медали в Сочи спортсменка оголила часть тела, расстегнув комбинезон.

«Комбинезон жив. Замечательный, красивый комбинезон, но я, конечно, пока не могу в него влезть и, наверное, уже не смогу, потому что он был сшит очень плотно, а я после рождения ребенка, скажем так, не в той форме», — добавила она.

На Олимпиаде-2014 Граф стала третьей на дистанции 3000 м и завоевала бронзу в командной гонке. Она также является многократным призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы и 10-кратной чемпионкой России.

Олимпийские игры в Сочи 2014 года проходили с 7 по 23 февраля. В них приняли участие 88 стран.