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7 февраля, 12:21

Крюков: «Приход Вяльбе и повышенное внимание руководства страны повлияли на успех лыжников на Олимпиаде в Сочи»

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпиады-2014 Никита Крюков рассказал, что повлияло на успех российских лыжников на Играх в Сочи.

«Смена руководства лыжной федерации, приход Елены Валерьевны Вяльбе, а также повышенное внимание руководства страны к подготовке к Олимпиаде серьезно повлияли на наш успех. Те же Минспорт и ОКР сделали серьезную ставку на домашнюю Олимпиаду, хотели выступить как можно более успешно. И создавали нам фантастические условия для подготовки. Вплоть до того, что нам, лыжникам, довелось выезжать на сбор в Новую Зеландию, что обошлось явно недешево. Там мы тренировались на натуральном снегу, и это позволило здорово подготовиться к Сочи», — приводят «Известия» слова Крюкова.

В соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпиаде в Сочи российские спортсмены завоевали пять медалей. В гонке на 50 км россияне заняли весь пьедестал — Александр Легков выиграл золото, Максим Вылегжанин стал вторым, Илья Черноусов — третьим.

Елена Вяльбе заняла должность президента Федерации лыжных гонок России за четыре года до Олимпийских игр.

Источник: Известия
Олимпиада
Никита Крюков
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