Месси: «Сейчас трудно оценить это по достоинству, но Аргентина дошла до двух финалов ЧМ подряд»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился к болельщикам национальной команды.

19 июля Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1) в финале ЧМ-2026.

«Боль очень велика, и этой ране будет сложно зажить. Но я также запомню все хорошее...Матчи, которые мы перевернули, которые навсегда останутся в памяти, поддержку всей страны, которая вместе с усилиями команды привела к тому, что мы в очередной раз оказались среди лучших в мире. Сегодня трудно по достоинству оценить то, что мы сделали, но эта команда дошла до двух финалов чемпионата мира подряд.

Огромное спасибо от всего сердца за каждое сообщение. Мы снова смогли объединиться и разделить огромную гордость быть аргентинцами.

Также я поздравляю Испанию с победой», — написал Месси в соцсетях.