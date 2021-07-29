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Теннисист Хачанов назвал самое необычное явление на Олимпиаде в Токио

12:30
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов после победы над французом Уго Умбером (7:6 (7:4), 4:6, 6:3) в матче 1/4 финала Олимпиады-2020 высказался о расписании турнира и климатических условиях.

«У нас почти каждый турнир в режиме нон-стоп, тут нет ничего необычного. Единственное, что необычное было — это климатические условия. Я позже закончил Уимблдон, отдохнул всего пару дней, сразу полетел на Сахалин, чтобы начать тренироваться. У меня была небольшая пауза, перерыв, не успел больше отдохнуть. Старался сразу же готовиться. Не было какой-то специальной подготовки, задача была просто акклиматизироваться к часовому поясу, а потом уже с воскресенья к погодным условиям. Единственное, что мы сделали, прилетели пораньше в этот часовой пояс», — сказал Хачанов.

Ранее, 29 июля, 25-летний Хачанов вышел в полуфинал турнира и может сыграть там с россиянином Даниилом Медведевым, если последний выиграет у испанца Пабло Карреньо-Бусты.

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Артем Калинин все материалы автора

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