Чупков и Пригода отобрались в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом
14:04
Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода прошли в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом.
Оба спортсмена попали в список 16 лучших по итогам квалификации. Чупков показал пятое время (2.08,54), а Пригода стал девятым (2.09,21).
Полуфинальные заплывы пройдут завтра, 28 июля. Начало — в 05:20 (мск).
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м брасс
Предварительные заплывы
1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.07,37
2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,37
3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.08,44
5. Антон Чупков (Россия) — 2.08,54
9. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,21
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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