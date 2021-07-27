Чупков и Пригода отобрались в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом

Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода прошли в полуфинал Олимпиады на дистанции 200 метров брассом.

Оба спортсмена попали в список 16 лучших по итогам квалификации. Чупков показал пятое время (2.08,54), а Пригода стал девятым (2.09,21).

Полуфинальные заплывы пройдут завтра, 28 июля. Начало — в 05:20 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м брасс

Предварительные заплывы

1. Айзек Стабблети-Кук (Австралия) — 2.07,37

2. Арно Камминга (Нидерланды) — 2.07,37

3. Матти Маттссон (Финляндия) — 2.08,44

5. Антон Чупков (Россия) — 2.08,54

9. Кирилл Пригода (Россия) — 2.09,21