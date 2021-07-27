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Мужская сборная России вышла в финал Олимпиады в эстафете 4x200 метров вольным стилем

14:35
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Мужская сборная России по плаванию вышла в финал Олимпиады-2020 в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев и Михаил Вековищев показали четвертое время (7.05,16).

Финальный заплыв в эстафете 4x200 метров вольным стилем состоится завтра, 28 июля. Начало — в 6:25 (мск).

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Эстафета 4х200 м в/с

Предварительные заплывы

1. Великобритания — 7.03,25

2. Австралия — 7.05,00

3. Италия — 7.05,05

4. Россия (Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев) — 7.05,16

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