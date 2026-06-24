В четверг, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Е состоится матч между сборными Эквадора и Германии.

Параллельно с этой игрой будет проходить встреча сборных Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Германия после двух туров занимает первое место в группе с 6 очками, у Кот-д'Ивуара — 3, у Эквадора и Кюрасао по 1.

Для немцев матч с эквадорцами ничего не решает, европейская сборная в любом случае останется первой в группе, а южноамериканской команде для выхода в плей-офф необходимо побеждать. Лишь в этом случае есть шанс попасть в число восьми лучших команд, занявших третьи места.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Эквадор — Германия. Присоединяйтесь!