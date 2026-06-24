Live
24 июня, 23:00
Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
В четверг, 25 июня, сборные Эквадора и Германии сыграют в матче чемпионата мира-2026.
Эквадор — Германия: потери
У Эквадора проблем с составом нет.
У Германии не сыграет защитник Нико Шлоттербек, получивший травму в прошлом туре в матче с Кот-д'Ивуаром.
Эквадор — Германия: личные встречи
Германия играла с Эквадором на домашнем чемпионате мира — в 2006 году команды тоже были в одной группе и встретились в третьем туре. Немцы победили со счетом 3:0.
В мае 2013 года сборные Германии и Эквадора сыграли товарищеский матч, который прошел в США и завершился победой бундестим со счетом 4:2.
Эквадор — Германия: положение в группе E
Сборная Германии одержала две победы в двух первых турах. Сначала немцы разгромили Кюрасао (7:1), а затем в добавленное время обыграли Кот-д'Ивуар (2:1).
Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1) и сыграл вничью с Кюрасао (0:0).
Перед третьим туром Германия с 6 очками занимает первое место в группе, а Эквадор с одним очком — третье, опережая по разности мячей Кюрасао.
Где смотреть трансляцию матча Эквадор — Германия
Игру Эквадор — Германия в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.
Дата, место и время начала матча Эквадор — Германия
Матч Эквадора и Германии состоится в четверг, 25 июня, на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
В четверг, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Е состоится матч между сборными Эквадора и Германии.
Параллельно с этой игрой будет проходить встреча сборных Кот-д'Ивуара и Кюрасао.
Германия после двух туров занимает первое место в группе с 6 очками, у Кот-д'Ивуара — 3, у Эквадора и Кюрасао по 1.
Для немцев матч с эквадорцами ничего не решает, европейская сборная в любом случае останется первой в группе, а южноамериканской команде для выхода в плей-офф необходимо побеждать. Лишь в этом случае есть шанс попасть в число восьми лучших команд, занявших третьи места.
«СЭ» будет подробно следить за матчем Эквадор — Германия. Присоединяйтесь!