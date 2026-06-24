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24 июня, 23:00

Эквадор — Германия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Игра третьего тура группового турнира ЧМ-2026.

Новое Ранее
24 июня, 23:30

В четверг, 25 июня, сборные Эквадора и Германии сыграют в матче чемпионата мира-2026.

Чемпионат мира. Группа E.
25 июня, 23:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Эквадор
Германия

24 июня, 23:25

Эквадор — Германия: потери

У Эквадора проблем с составом нет.

У Германии не сыграет защитник Нико Шлоттербек, получивший травму в прошлом туре в матче с Кот-д'Ивуаром.

24 июня, 23:20

Эквадор — Германия: личные встречи

Германия играла с Эквадором на домашнем чемпионате мира — в 2006 году команды тоже были в одной группе и встретились в третьем туре. Немцы победили со счетом 3:0.

В мае 2013 года сборные Германии и Эквадора сыграли товарищеский матч, который прошел в США и завершился победой бундестим со счетом 4:2.

24 июня, 23:15

Эквадор — Германия: положение в группе E

Сборная Германии одержала две победы в двух первых турах. Сначала немцы разгромили Кюрасао (7:1), а затем в добавленное время обыграли Кот-д'Ивуар (2:1).

Эквадор уступил Кот-д'Ивуару (0:1) и сыграл вничью с Кюрасао (0:0).

Перед третьим туром Германия с 6 очками занимает первое место в группе, а Эквадор с одним очком — третье, опережая по разности мячей Кюрасао.

24 июня, 23:10

Где смотреть трансляцию матча Эквадор — Германия

Игру Эквадор — Германия в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн матча.

24 июня, 23:05

Дата, место и время начала матча Эквадор — Германия

Матч Эквадора и Германии состоится в четверг, 25 июня, на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

24 июня, 23:00

В четверг, 25 июня, на чемпионате мира по футболу в группе Е состоится матч между сборными Эквадора и Германии.

Параллельно с этой игрой будет проходить встреча сборных Кот-д'Ивуара и Кюрасао.

Германия после двух туров занимает первое место в группе с 6 очками, у Кот-д'Ивуара — 3, у Эквадора и Кюрасао по 1.

Для немцев матч с эквадорцами ничего не решает, европейская сборная в любом случае останется первой в группе, а южноамериканской команде для выхода в плей-офф необходимо побеждать. Лишь в этом случае есть шанс попасть в число восьми лучших команд, занявших третьи места.

«СЭ» будет подробно следить за матчем Эквадор — Германия. Присоединяйтесь!

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