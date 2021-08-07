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Канделаки отреагировала на серебро Дины Авериной: «Давайте говорить прямо: Дину засудили»

12:58
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала итоги финала индивидуального турнира по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Давайте говорить прямо: Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев и при том, что Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас», — написала у себя в Telegram-канале Канделаки.

В личном первенстве олимпийской чемпионкой стала Линой Ашрам из Израиля, которая набрала 107,800 балла по итогам четырех видов. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, уступившая Ашрам 0,150 балла. Отметим, что Линой Ашрам уронила ленту во время выступления в финале, но судьи поставили ей 23,300 балла — на 0,700 меньше, чем у Дины Авериной.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/9314

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Иван Торопцев все материалы автора

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