Женская сборная России по гандболу победила Норвегию и вышла в финал Олимпиады
16:30
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россиянки в упорном матче сломили сопротивление команды Норвегии — 27:26.
Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото под руководством Трефилова.
В решающей встрече за золото Олимпийских игр в Токио сборной России снова предстоит сыграть против команды Франции. Матч состоится 8 августа.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
1/2 финала
Норвегия — Россия — 26:27 (11:14)
Читайте также
Аверины идут по золотому плану. По итогам квалификации в художественной гимнастике у россиянок все отлично!
169
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю