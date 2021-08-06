Женская сборная России по гандболу победила Норвегию и вышла в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россиянки в упорном матче сломили сопротивление команды Норвегии — 27:26.

Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото под руководством Трефилова.

В решающей встрече за золото Олимпийских игр в Токио сборной России снова предстоит сыграть против команды Франции. Матч состоится 8 августа.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Норвегия — Россия — 26:27 (11:14)