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Женская сборная России по гандболу победила Норвегию и вышла в финал Олимпиады

16:30
6 августа. Токио. 1/2 финала. Норвегия — Россия. Фото Getty Images
6 августа. Токио. 1/2 финала. Норвегия — Россия. Фото Getty Images
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Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россиянки в упорном матче сломили сопротивление команды Норвегии — 27:26.

Со скандинавками российская команда встречалась пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она победила их в полуфинале и после завоевала олимпийское золото под руководством Трефилова.

В решающей встрече за золото Олимпийских игр в Токио сборной России снова предстоит сыграть против команды Франции. Матч состоится 8 августа.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

1/2 финала

Норвегия — Россия — 26:27 (11:14)

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Иван Шитик все материалы автора

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