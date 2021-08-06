Российская гандболистка Полина Ведехина прокомментировала выход сборной России в финал Олимпиады в Токио.

В полуфинале турнира россиянки обыграли команду Норвегии со счетом 27:26.

«Мы перед вторым таймом договорились, что будем играть так, как будто счет равный, и никакого преимущества в три мяча нет. В определенный момент все равно притормозили, но это от усталости. Эта концовка, кажется, была бесконечной. И тайм-аут, и удаление Бобровниковой. Старались тянуть время, и получилось, что смогли заработать удаление. А это означает новый отсчет времени. Сегодня все сыграло за нас.

Поражение от Швеции, ничья с Бразилией дали нам пинок мы стали лучше чувствовать друг друга с каждым матчем. Поэтому сегодня была такая игра. Самая важная и сложная. Мне кажется, когда вернусь домой, у меня будет истерика. Буду и смеяться, и плакать. Очень хочется поблагодарить всех, кто за нас болел. Мы слышали и тех, кто был на трибунах, и, кажется, тех, кто сейчас в России. Спасибо большое всем. Для нас это был дополнительный стимул», — приводит слова Ведехиной пресс-служба ОКР.

В финале соперницами сборной России станет команда Франции. Матч состоится 8 августа.