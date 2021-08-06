Олимпиада
Токио-2020
Гандбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Гандбол

Анна Вяхирева назвала странными слова норвежек о судьях после полуфинала Олимпиады-2020

17:22
6 августа. Токио. Россия — Норвегия — 27:26. В атаке — Анна Вяхирева. Фото AFP
6 августа. Токио. Россия — Норвегия — 27:26. В атаке — Анна Вяхирева. Фото AFP
Теги:

Лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева ответила на критику судей, прозвучавшую со стороны норвежской команды (27:26) после полуфинала Олимпиады.

Последние минуты матча сопровождались долгими атаками команды Алексея Алексеева, чем были недовольны норвежки.

«Для меня это странно. Я никогда так не делала, — подчеркнула Вяхирева. — Мне бы хотелось выразить уважение сборной Норвегии, сегодня была настоящая бойня. И когда такая игра, я не вижу смысла говорить о судьях. По-моему, сегодня было равное судейство в обе стороны. Теперь они могут говорить что угодно, но у меня нет понимания этого».

В финале Олимпиады в воскресенье, 8 августа, россиянки сыграют против француженок.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Без шума и крови: хронология побега заключенных из изолятора в Истре
Кто из знаков зодиака будет для вас врагом
Рауль Рианчо назвал подходящий клуб для Месси вместо «Барселоны»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события