Анна Вяхирева назвала странными слова норвежек о судьях после полуфинала Олимпиады-2020
17:22
Лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева ответила на критику судей, прозвучавшую со стороны норвежской команды (27:26) после полуфинала Олимпиады.
Последние минуты матча сопровождались долгими атаками команды Алексея Алексеева, чем были недовольны норвежки.
«Для меня это странно. Я никогда так не делала, — подчеркнула Вяхирева. — Мне бы хотелось выразить уважение сборной Норвегии, сегодня была настоящая бойня. И когда такая игра, я не вижу смысла говорить о судьях. По-моему, сегодня было равное судейство в обе стороны. Теперь они могут говорить что угодно, но у меня нет понимания этого».
В финале Олимпиады в воскресенье, 8 августа, россиянки сыграют против француженок.
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