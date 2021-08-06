Тренер сборной Норвегии: «Судьи вели себя очень странно в последнюю минуту»
17:15
Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон прокомментировал судейство в полуфинале Олимпиады в Токио против сборной России (26:27).
— Две очень сильные команды, что русские, что норвежцы. Мы должны собраться и взять бронзовую медаль. Судейство? Я не очень хочу что-то про них говорить, но в последнюю минуту они вели себя очень странно. Они хорошие судьи, но в последнюю минуту я их не очень понял. Но мы сами не сделали нужные от нас вещи, и поэтому проиграли, — сказал тренер.
В матче за третье место сборная Норвегии сыграет со шведками.
8 августа россиянки сыграют с Францией в финале, начало — в 09.00 (мск).
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