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Тренер сборной Норвегии: «Судьи вели себя очень странно в последнюю минуту»

17:15
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады-2020. Фото Getty Images
Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады-2020. Фото Getty Images
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Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон прокомментировал судейство в полуфинале Олимпиады в Токио против сборной России (26:27).

— Две очень сильные команды, что русские, что норвежцы. Мы должны собраться и взять бронзовую медаль. Судейство? Я не очень хочу что-то про них говорить, но в последнюю минуту они вели себя очень странно. Они хорошие судьи, но в последнюю минуту я их не очень понял. Но мы сами не сделали нужные от нас вещи, и поэтому проиграли, — сказал тренер.

В матче за третье место сборная Норвегии сыграет со шведками.

8 августа россиянки сыграют с Францией в финале, начало — в 09.00 (мск).

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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