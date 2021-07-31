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Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады в командном первенстве

06:07
Российские саблистки обыграли японок и вышли в полуфинал Олимпиады. Фото Reuters
Российские саблистки обыграли японок и вышли в полуфинал Олимпиады. Фото Reuters
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Российские саблистки в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной в четвертьфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли японок.

Российкая команда победила со счетом 45:34. Полуфинальный поединок против Кореи пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 7:40 мск.

Фехтование

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Сабля, командное первенство

1/4 финала

Япония — Россия — 34:45

Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля

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Сергей Разин все материалы автора

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