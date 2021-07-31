Российские саблистки вышли в полуфинал Олимпиады в командном первенстве
06:07
Российские саблистки в составе Софьи Великой, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной в четвертьфинале олимпийского турнира в командном первенстве обыграли японок.
Российкая команда победила со счетом 45:34. Полуфинальный поединок против Кореи пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 7:40 мск.
Фехтование
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Сабля, командное первенство
1/4 финала
Япония — Россия — 34:45
Фехтование, женская сборная России на Олимпиаде: все результаты командного турнира по сабле 31 июля
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