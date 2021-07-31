Фехтование, женская сборная России: где смотреть прямую трансляцию 1/4 финала командного турнира по сабле
03:00
Утром 31 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет поединок в четвертьфинале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020. Их соперник пока не определен. Бой начнется в 05.30 (мск).
Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.
Следить за онлайн-трансляцией поединка россиянок в 1/4 финала турнира по сабле можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ». Примерное начало — в 03.55.
Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.
5526 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Эта гонка, вероятно, не была чистой». Американец и британец, проигравшие Рылову, едва не устроили скандал
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю