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Фехтование, женская сборная России: где смотреть прямую трансляцию 1/4 финала командного турнира по сабле

03:00
Софья Великая и София Позднякова. Фото AFP
Софья Великая и София Позднякова. Фото AFP
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Утром 31 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет поединок в четвертьфинале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020. Их соперник пока не определен. Бой начнется в 05.30 (мск).

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.

Следить за онлайн-трансляцией поединка россиянок в 1/4 финала турнира по сабле можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ». Примерное начало — в 03.55.

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.

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