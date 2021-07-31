Фехтование, женская сборная России: где смотреть прямую трансляцию 1/4 финала командного турнира по сабле

Утром 31 июля в Токио (Япония) женская сборная России по фехтованию проведет поединок в четвертьфинале командного турнира по сабле на Олимпиаде-2020. Их соперник пока не определен. Бой начнется в 05.30 (мск).

Состав женской сборной России выглядит следующим образом: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Светлана Шевелева.

Следить за онлайн-трансляцией поединка россиянок в 1/4 финала турнира по сабле можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ». Примерное начало — в 03.55.

Подробную информацию о формате турнира по фехтованию и расписание соревнований можно посмотреть здесь.