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Войнова не отобралась в четвертьфинал в кейрине на Олимпиаде

11:55
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Россиянка Анастасия Войнова не вышла в четвертьфинал в велоспорте на треке в дисциплине кейрин на Олимпийских играх в Токио.

Войнова в своем заезде заняла третье место и не смогла отобраться через утешительный раунд.

Ранее россиянка Дарья Шмелева вышла в четвертьфинал в велоспорте на треке.

Четвертьфиналы пройдут 5 августа. Олимпиада завершится 8 августа.

Велоспорт — Трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

Утешительные заезды

3-й заезд

1. Кэти Марчент (Великобритания)

2. Матильда Гро (Франция) — +0,137

3. Анастасия Войнова (Россия) — +0,143

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Иван Шитик все материалы автора

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