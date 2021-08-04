Войнова не отобралась в четвертьфинал в кейрине на Олимпиаде
11:55
Россиянка Анастасия Войнова не вышла в четвертьфинал в велоспорте на треке в дисциплине кейрин на Олимпийских играх в Токио.
Войнова в своем заезде заняла третье место и не смогла отобраться через утешительный раунд.
Ранее россиянка Дарья Шмелева вышла в четвертьфинал в велоспорте на треке.
Четвертьфиналы пройдут 5 августа. Олимпиада завершится 8 августа.
Велоспорт — Трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кейрин
Утешительные заезды
3-й заезд
1. Кэти Марчент (Великобритания)
2. Матильда Гро (Франция) — +0,137
3. Анастасия Войнова (Россия) — +0,143
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