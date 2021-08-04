Денис Дмитриев вышел в 1/16 финала соревнований в спринте
11:02
Россиянин Денис Дмитриев продолжает борьбу за олимпийские медали в соревнованиях на велотреке в спринте. Он вышел в 1/16 финала.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Спринт
1/32 финала
1. Денис Дмитриев (Россия)
2. Райан Элаль (Франция) — + 0,479
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