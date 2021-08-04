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Денис Дмитриев вышел в 1/16 финала соревнований в спринте

11:02
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Россиянин Денис Дмитриев продолжает борьбу за олимпийские медали в соревнованиях на велотреке в спринте. Он вышел в 1/16 финала.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Спринт

1/32 финала

1. Денис Дмитриев (Россия)

2. Райан Элаль (Франция) — + 0,479

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Иван Шитик все материалы автора

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