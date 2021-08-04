Шмелева вышла в четвертьфинал соревнований по велотреку в спринте на Олимпиаде
10:34
Россиянка Дарья Шмелева вышла в четвертьфинал соревнований по велотреку в спринте на Олимпиаде в Токио.
В своем заезде она заняла второе место. Этот результат позволил ей напрямую квалифицироваться в следующую стадию соревнований.
Велоспорт — трек
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Кейрин
Первый круг
Второй заезд
1. Леа Софи Фридрих (Германия)
2. Дарья Шмелева (Россия) — + 0,102
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