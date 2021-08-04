Россиянка Дарья Шмелева вышла в четвертьфинал соревнований по велотреку в спринте на Олимпиаде в Токио.

В своем заезде она заняла второе место. Этот результат позволил ей напрямую квалифицироваться в следующую стадию соревнований.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

Первый круг

Второй заезд

1. Леа Софи Фридрих (Германия)

2. Дарья Шмелева (Россия) — + 0,102