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Шмелева вышла в четвертьфинал соревнований по велотреку в спринте на Олимпиаде

10:34
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Россиянка Дарья Шмелева вышла в четвертьфинал соревнований по велотреку в спринте на Олимпиаде в Токио.

В своем заезде она заняла второе место. Этот результат позволил ей напрямую квалифицироваться в следующую стадию соревнований.

Велоспорт — трек

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Кейрин

Первый круг

Второй заезд

1. Леа Софи Фридрих (Германия)

2. Дарья Шмелева (Россия) — + 0,102

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Иван Шитик все материалы автора

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