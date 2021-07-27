Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в тяжелом весе победил алжирца Абдельхафида Беншаблу.

24-летний россиянин победил со счетом 5:0. Четвертьфинальный поединок пройдет 30 июля и начнется в 7:39 мск.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 91 кг

1/8 финала

Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Абдельхафид Беншабла (Алжир) — 5:0