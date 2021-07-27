Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
06:25
Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в тяжелом весе победил алжирца Абдельхафида Беншаблу.
24-летний россиянин победил со счетом 5:0. Четвертьфинальный поединок пройдет 30 июля и начнется в 7:39 мск.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 91 кг
1/8 финала
Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Абдельхафид Беншабла (Алжир) — 5:0
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