Российский боксер Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады

Российский боксер Андрей Замковой победил замбийца Стивена Зимбу в поединке 1/8 финала Олимпиады в Токио в категории до 69 кг.

Замковой выиграл раздельным решением судей: четверо арбитров присудили победу россиянину, а один рефери признал победителем замбийца.

В четвертьфинале Игр Замковой встретится с грузином Эскерханом Мадиевым. Поединок состоится 30 июля, начало — в 12.50 (мск).

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Токио (Япония)

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до 69 кг

1/8 финала

Стефен Зимба (Замбия) — Андрей Замковой (Россия) — 1:4