Российский боксер Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады
12:04
Российский боксер Андрей Замковой победил замбийца Стивена Зимбу в поединке 1/8 финала Олимпиады в Токио в категории до 69 кг.
Замковой выиграл раздельным решением судей: четверо арбитров присудили победу россиянину, а один рефери признал победителем замбийца.
В четвертьфинале Игр Замковой встретится с грузином Эскерханом Мадиевым. Поединок состоится 30 июля, начало — в 12.50 (мск).
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 69 кг
1/8 финала
Стефен Зимба (Замбия) — Андрей Замковой (Россия) — 1:4
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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