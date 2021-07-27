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Российский боксер Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады

12:04
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Российский боксер Андрей Замковой победил замбийца Стивена Зимбу в поединке 1/8 финала Олимпиады в Токио в категории до 69 кг.

Замковой выиграл раздельным решением судей: четверо арбитров присудили победу россиянину, а один рефери признал победителем замбийца.

В четвертьфинале Игр Замковой встретится с грузином Эскерханом Мадиевым. Поединок состоится 30 июля, начало — в 12.50 (мск).

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 69 кг

1/8 финала

Стефен Зимба (Замбия) — Андрей Замковой (Россия) — 1:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события